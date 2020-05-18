Россиянам рассказали, как правильно избавиться от долгов в условиях кризиса

«Если кредитов несколько, выпишите их по порядку от самого маленького до самого большого. Направьте все усилия на досрочное погашение первого, самого маленького кредита. Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение, а по остальным кредитам продолжайте вносить минимальные платежи», — посоветовала Кисмина.
Она также добавила, что, погасив первую задолженность, нужно переходить ко второй. По словам эксперта, стоит направлять на ее погашение сумму, которая раньше уходила на погашение первого долга, а сейчас «высвободилась». Эксперт пообещала при таком подходе быстрый результат. Также, по ее словам, возникнет мотивация больше зарабатывать и откладывать.
Кисмина призвала выбирать банки, использующие низкие ставки по кредитам.
«Заявки необходимо разослать в несколько банков, а после получения ответа рассчитать стоимость альтернативных кредитов, учитывая страховки, комиссии и прочие траты, и сопоставить эту сумму с расходами, которые вы будете нести», — подчеркнула эксперт.
Она напомнила, что некоторые категории граждан могут воспользоваться ипотечными или кредитными каникулами при тяжелом финансовом состоянии. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram