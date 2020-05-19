В мэрии Уфы отменили бесплатный проезд на речных переправах для пенсионеров, школьников и студентов

Мэр Уфы Ульфат Мустафин лишил пенсионеров, школьников и студентов бесплатного проезда на речных переправах. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города 15 мая.







В документе прописаны расценки: за наличный расчет в одну сторону проезд составит 20 рублей, за безналичный — 15. Столько же придется заплатить за ребенка от 5 до 10 лет. Детям до 5 лет платить не придется, а за взрослого без льгот билет обойдется в 30 рублей.

— Постановляю признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 30 декабря 2016 года № 2029 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и грузов речными переправами», — написано в документе.

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Фото: gtrk.tv