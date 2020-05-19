Осенью учреждение сможет принять тысячу школьников.







Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях рассказал о строительстве нового корпуса школы в селе Шаран. До настоящего момента в учреждении обучались 750 ребятишек. Однако уже в следующем учебном году их число может увеличиться до тысячи. Новый корпус образовательного учреждения рассчитан на 250 мест. Кроме того, там будет большая столовая, которая также единовременно сможет покормить 250 учеников. Это решит многие имеющиеся проблемы школьников в селе. Сдача объекта запланирована на осень 2020 года.

— В основном здании школы не хватало кабинетов для начальных классов, а столовая была настолько маленькая, что детей приходилось кормить по очереди. С введением в строй нового корпуса эти проблемы будут решены, — отметил руководитель региона.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: социальные сети