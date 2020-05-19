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В Башкирии увеличивают поддержку коневодства

Рубрика: Экономика
В Башкирии увеличивают поддержку коневодства

В Башкирии предусмотрены особые меры поддержки коневодства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

За два года в отрасль направят 178,6 млн рублей. Предусмотрены субсидии на производство и реализацию кумыса, а также на возмещение затрат на проведение ипподромных испытаний племенных лошадей, на покупку призовых лошадей и племенного молодняка лошадей по ставке 15 тысяч рублей на одну голову.



В прошлом году на реализацию программы «Развитие коневодства РБ» направили 27,2 млн рублей господдержки. Начинающие коневладельцы могут воспользоваться и грантовыми программами: «Агростартап» или «Начинающий фермер».

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К примеру, Марат Абдулов, владелец большой кумысной фермы в Зилаирском районе, занимается производством напитка с 1998 года. В его хозяйстве 112 лошадей башкирской породы, из которых 84 – маточное поголовье. На конеферме работают два пастуха, столько же доярок и тракторист. Для работников созданы все необходимые бытовые условия: построены дома, с отдельными комнатами, столовая.
Летом на конеферме производят около 120 литров кумыса за день. Причем по традиционной технологии, вручную. Проблем с реализацией напитка ферма не испытывает, всю продукцию покупает местное население, а также жители Оренбургской области.

Глава фермерского хозяйства планирует расширить производство: довести число дойных кобыл до 100 голов, построить кумысный цех с круглогодичным производством кумыса и получать 200 литров напитка.

В стране действует направление «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Экономический рост», реализуемое по указу президента РФ Владимира Путина.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: gtrk.tv

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