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В Башкирии начался прием заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет

Рубрика: Экономика
В Башкирии начался прием заявлений на выплату на детей от 3 до 7 лет

На портале госуслуг сегодня в 09.00 по мск стала доступна форма для подачи заявления на пособие на детей с трех до семи лет, об этом заявила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова на пресс-конференции.



Данные выплаты не связаны с мерами поддержки россиян в период эпидемии. Они производятся из федерального и регионального бюджетов. При назначении пособия будут учитывать доходы граждан, за исключение тех, кто остался без работы. В связи с этим, как уточнила Иванова, на меру поддержки может претендовать большее число людей.

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Право на выплату имеют россияне, среднедушевой доход которых не превышает 9 804 рубля на одного члена семьи. Размер пособия составит 4 894, 5 рубля в месяц. Выплату начнут начислять с 1 января, однако выдавать деньги будут только с 1 июня.

Как отметила вице-премьер, важное условие — все члены семьи старше 16 лет должны учиться или работать. Исключение составляет только для определенных категорий граждан — беременных, инвалидов, многодетных сельских семей и ряда других.

Оформить заявление можно через сайт госуслуг, в МФЦ, в местных центрах соцподдержки или отправить документы по почте.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: gazetazemlya.ru

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