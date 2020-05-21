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В селе Янгантау Салаватского района появится новый детский сад на 190 мест

Рубрика: Экономика
Теги: Салаватский район
В селе Янгантау Салаватского района появится новый детский сад на 190 мест

Реализация объекта стала возможной благодаря национальному проекту «Демография», утверждённому майским указом Владимира Путина.

Строительство детского сада в селе Янгантау Салаватского района Башкирии началось 20 января 2020 года, завершить работы планируют до конца этого года. Объект общей площадью почти 3 500 квадратных метров спроектирован на 6 групп: 3 группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет и 3 группы для детей от 3 до 7 лет.



— По проекту предусмотрено все необходимое для физического и умственного развития детей: медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы, методический кабинет и просторные группы, — рассказали в пресс-службе Госстроя РБ. — На территории образовательного учреждения построят горки, песочницы, домики, качели, спортивные сооружения по всем современным нормам безопасности.

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Генеральный директор подрядной организации ГК «Лидер-Групп» Рустем Гайнутдинов отметил, что возведение детского сада в селе Янгантау ведётся в штатном режиме, при этом соблюдаются все необходимые меры профилактики по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
— Строительные материалы в наличии в достаточном количестве, отставания от графика работ нет, все рабочие на своих местах. Сроки сдачи объекта не сдвигаются, — подчеркнул Рустем Гайнутдинов.

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Источник: proural.info
Фото: tv.rbsmi.ru

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