В селе Янгантау Салаватского района появится новый детский сад на 190 мест
Реализация объекта стала возможной благодаря национальному проекту «Демография», утверждённому майским указом Владимира Путина.
Строительство детского сада в селе Янгантау Салаватского района Башкирии началось 20 января 2020 года, завершить работы планируют до конца этого года. Объект общей площадью почти 3 500 квадратных метров спроектирован на 6 групп: 3 группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет и 3 группы для детей от 3 до 7 лет.
— По проекту предусмотрено все необходимое для физического и умственного развития детей: медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы, методический кабинет и просторные группы, — рассказали в пресс-службе Госстроя РБ. — На территории образовательного учреждения построят горки, песочницы, домики, качели, спортивные сооружения по всем современным нормам безопасности.
Читайте также:Минобразования Башкирии планирует закупить компьютерную технику для школ на сумму 228 млн рублей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram