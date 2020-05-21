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В Башкирии производство молока выросло на 20 тысяч тонн

Рубрика: Экономика
В Башкирии производство молока выросло на 20 тысяч тонн

С начала года сельхозпредприятия и фермерские хозяйства республики произвели 274,3 тысячи тонн молока. Согласно данным на 20 мая, это на 20,7 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.



Уже традиционно лидируют по этому показателю хозяйства Чекмагушевского района, где валовый надой молока на 20 мая составляет 23,6 тыс. тонн. Это почти 9 процентов общереспубликанского показателя. В трех районах республики, Стерлитамакском, Дюртюлинском, Аургазинском, аграрии производят более 14 тыс. тонн. Неплохие показатели у илишевцев – 12,8 тыс. тонн и мелеузовцев – 10,1 тыс. тонн.

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Отметим, что на сегодня самый большой рост производства молока показывают хозяйства Ермекеевского (+ 5 тыс. тонн), Мелеузовского (+3 тыс.тонн) Чекмагушевского (+2,9 ) и Аургазинского(+2,2) районов.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: интернет

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