В Башкирии увеличится количество межмуниципальных маршрутных автобусов

, 21 май 2020, 13:39

В республике начнут поэтапно увеличивать число межмуниципальных маршрутов, сообщил на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве региона глава Башкирии Радий Хабиров.



Он также подчеркнул, что необходимо проработать вопрос увеличения числа межрегиональных маршрутов с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.



Также глава региона поручил усилить контроль за нелегальными перевозчиками на межмуниципальных маршрутах.



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