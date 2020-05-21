Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии назвали дату открытия инфекционного центра под Уфой
Рубрика: Экономика

В Башкирии назвали дату открытия инфекционного центра под Уфой

В Башкирии назвали дату открытия инфекционного центра под Уфой

Коронавирус в Башкирии | 21 май 2020 | 18:28

В Башкирии названа дата открытия клинико-диагностического инфекционного центра. Новый ковид-госпиталь в Уфимском районе, примет первых пациентов 1 июня. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сказал Глава РБ Радий Хабиров.



— В понедельник строительство завершаем. У вас будет четыре-пять дней для того, чтобы оформить пуско-наладку, — сказал руководитель региона, обращаясь к министру здравоохранения республики Максиму Забелину. — И 1 июня начинайте принимать первых больных.

В Башкирии вновь увеличилось число зараженных коронавирусом

Читайте также:

В Башкирии вновь увеличилось число зараженных коронавирусом
Радий Хабиров объяснил, почему важен скорый запуск новой больницы.

— У нас была логика действий такая — минимизировать количество лечебных учреждений, которые «находятся под ковидом». Всех собирайте в одно место, где есть весь функционал и техника есть. Главврач там — опытный специалист. И я полагаю, что он хорошо организует эту работу. Сразу после этого начинайте оптимизацию коек. У нас неплохая пропорция. Все не сворачивайте, ждите всегда угрозу, — предупредил Радий Хабиров.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.i-gazeta.com
Фото: pressaufa.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: