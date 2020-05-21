В Башкирии назвали дату открытия инфекционного центра под Уфой

Коронавирус в Башкирии | 21 май 2020 | 18:28

В Башкирии названа дата открытия клинико-диагностического инфекционного центра. Новый ковид-госпиталь в Уфимском районе, примет первых пациентов 1 июня. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сказал Глава РБ Радий Хабиров.







— В понедельник строительство завершаем. У вас будет четыре-пять дней для того, чтобы оформить пуско-наладку, — сказал руководитель региона, обращаясь к министру здравоохранения республики Максиму Забелину. — И 1 июня начинайте принимать первых больных.

— У нас была логика действий такая — минимизировать количество лечебных учреждений, которые «находятся под ковидом». Всех собирайте в одно место, где есть весь функционал и техника есть. Главврач там — опытный специалист. И я полагаю, что он хорошо организует эту работу. Сразу после этого начинайте оптимизацию коек. У нас неплохая пропорция. Все не сворачивайте, ждите всегда угрозу, — предупредил Радий Хабиров.



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Фото: pressaufa.ru

Радий Хабиров объяснил, почему важен скорый запуск новой больницы.