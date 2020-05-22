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В России проиндексируют пенсии опекунами или попечителями несовершеннолетних детей

В России проиндексируют пенсии опекунами или попечителями несовершеннолетних детей

| 22 май 2020 | 10:04

Пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию, сообщили в башкирском отделении ПФР. Индексация будет возобновлена с 1 июля 2020 года согласно поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании.



— Изменения относятся к тем опекунам или попечителям, которые исполняют свои обязанности за оплату по договору, в том числе по договору о приемной семье, и считаются работающими, — уточнили в ПФР по РБ.

Сейчас в Башкирии актуализируют списки пенсионеров-опекунов и попечителей. Заявка для индексации пенсии не требуется.

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По информации отделения ПФР по РБ, с июля 1336 приемных родителей-пенсионеров республики получат пенсии с индексацией. Расходы на эти цели до конца текущего года составят более 35 миллионов рублей.

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Источник: www.i-gazeta.com

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