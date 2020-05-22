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В Абзелиловском районе Башкирии появится завод по переработке семян

В Абзелиловском районе Башкирии появится завод по переработке семян

Абзелиловский район | 22 май 2020 | 11:46

Стоимость проекта – 120 млн рублей. Новые инвестиционные предложения обсудили в Доме Республики на «Инвестиционный часе» в формате онлайн с Радием Хабировым.



Было отмечено, что строительство предприятия в Абзелиловском районе экономически необходимо, так как есть интерес к продукции со стороны китайских предприятий. Причём потенциальный спрос превышает производственные мощности.

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В числе перспективных проектов, заявленных на «Инвестчасе»,  модернизация стерлитамакского железобетонного завода и организация автоматизированного производства рессор в Белорецке.
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Источник: bash.news
Фото: bash.news

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