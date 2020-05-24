В Башкирии еще в двух районах появятся солнечные электростанции

Бурзянский район | 24 май 2020 | 21:24

Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с работой сетевой солнечной электростанции (СЭС) мощностью 10 МВт с системой накопления энергии в Бурзянском районе. Сюда руководитель региона прибыл 23 мая с рабочим визитом.







Бурзянскую СЭС, одну из крупнейших в стране, ввели в эксплуатацию в феврале 2020 года в рамках XIX Российского промышленного форума. Инвестиции в проект, реализованный группой компаний «Хевел», составили около 1 млрд рублей.



Как рассказал директор по реализации проектов группы Мстислав Арапов, станция полностью автоматизирована и рассчитана на работу в автономном режиме. Это позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение района. В случае аварийного отключения или ремонтных работ электроэнергия будет поступать в больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты.









Для окончательного подключения новой СЭС к действующим сетям и вывода её на полную мощность специалисты компании ведут совместную работу с «Башкирэнерго».Глава республики пригласил представителей «Хевел» к участию в одном из ближайших «Инвестчасов» для обсуждения перспектив строительства в Башкортостане аналогичных электростанций в Куюргазинском и Хайбуллинском районах.

– Важно чтобы вы как инвесторы комфортно чувствовали себя в республике. Нам интересно сотрудничество в рамках новых инициатив, потому что за этими проектами будущее, – отметил Радий Хабиров.

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Фото: glavarb.ru