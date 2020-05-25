В Башкирии начали выдавать льготные кредиты на благоустройство жилья
| 25 май 2020 | 12:02
Началась реализация одного из ключевых инструментов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» - льготного кредитования граждан на цели благоустройства жилья.
Минсельхозом России уже согласованы заявки на 26 млн рублей. Состоялись и первые выдачи со стороны Россельхозбанка, который стал первым банком – участником программы. Льготные кредиты по ставке до 5% годовых получили заемщики из 11 субъектов Российской Федерации.
Напомним, что льготный кредит предоставляется гражданам России с постоянной регистрацией на сельских территориях в возрасте от 23 до 65 лет. Его сумма может составлять до 250 тыс. рублей (для жителей Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. рублей) на срок до 5 лет. При оформлении личного страхования действует процентная ставка в размере 3% годовых.
Кредит можно использовать для повышения уровня благоустройства домовладений, в том числе на приобретение и монтаж оборудования для электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Заемные средства также можно направить на ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях.
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