В Башкирии начали выдавать льготные кредиты на благоустройство жилья

| 25 май 2020 | 12:02

Началась реализация одного из ключевых инструментов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» - льготного кредитования граждан на цели благоустройства жилья.







Минсельхозом России уже согласованы заявки на 26 млн рублей. Состоялись и первые выдачи со стороны Россельхозбанка, который стал первым банком – участником программы. Льготные кредиты по ставке до 5% годовых получили заемщики из 11 субъектов Российской Федерации.

«В рамках госпрограммы уже очень хорошо зарекомендовала себя льготная ипотека, на которую сегодня мы отмечаем значительный спрос в регионах. Льготное потребительское кредитование – это еще один эффективный инструмент, направленный на улучшение условий жизни сельского населения. Мы рассчитываем, что сотни тысяч семей по всей стране смогут воспользоваться этим механизмом и благоустроить свое жилье», - отметила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут.

«О льготном кредите для сельских жителей я узнал из новостей, - рассказывает Азат Шарипов. - Подумал – как кстати, ведь я только достроил дом и планировал его газифицировать. Ставки по обычным потребительским кредитам менее выгодны, а зарплата у меня невысокая – я рабочий в автотранспортной организации. Полученный кредит позволит без ущерба семейному бюджету благоустроить новый дом и отметить новоселье».









Первым заемщиком по льготному кредиту из Башкортостана стал житель села Новонагаево Краснокамского района Башкирии. Он на прошлой неделе получил средства в башкирском филиале Россельхозбанка на подключение дома к сети газораспределения, сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Напомним, что льготный кредит предоставляется гражданам России с постоянной регистрацией на сельских территориях в возрасте от 23 до 65 лет. Его сумма может составлять до 250 тыс. рублей (для жителей Дальневосточного федерального округа и Ленинградской области – до 300 тыс. рублей) на срок до 5 лет. При оформлении личного страхования действует процентная ставка в размере 3% годовых.



Кредит можно использовать для повышения уровня благоустройства домовладений, в том числе на приобретение и монтаж оборудования для электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Заемные средства также можно направить на ремонт жилых домов (помещений), расположенных на сельских территориях.





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Фото: mcx.ru