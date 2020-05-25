Хабиров рассказал о строительстве музея «Шульган-Таш»

Бурзянский район | 25 май 2020 | 18:38

Глава Башкортостана рассказал подписчикам соцсетей о ходе строительства музея «Шульган-Таш». Процесс не приостановили даже с учетом экономического кризиса и пандемии, а сдать объект строители планируют к концу этого года.







По словам Радия Хабирова, контур объекта повторяет рельеф Уральских гор, а вход сделают похожим на вход самой пещеры. Максимальная вместимость музейного амфитеатра составляет 500 человек – посетители смогут посещать лекции иди смотреть фильмы.

- Мы делаем все возможное, чтобы сохранить первозданную красоту этой местности, все работы проводятся максимально корректно, - отметил глава республики. - Да, безусловно, в музейном комплексе "Шульган-Таш" отдельные залы будут предусмотрены для современных экспозиций, посвящённых самой пещере, ее уникальным экспонатам.



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Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова