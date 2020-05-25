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В Демском районе Уфы новый садик готов принять 260 детишек

В Демском районе Уфы новый садик готов принять 260 детишек

Уфа | 25 май 2020 | 18:48

На территории Демского района Уфы полностью завершена работа по подготовке к открытию нового детского сада «Умка». Учреждение готово принять 260 детишек, которые смогут изучать в его стенах основы химии, биологии и физики.



Двухэтажное здание построили в декабре 2019 года, а общая стоимость проекта составляет 250 миллионов рублей. Садик рассчитан на 12 групп, имеет спортивный и музыкальный залы, медкабинеты, прачечную и пищеблок. К работе готовы и полностью оборудованные игровые площадки с безопасным покрытием.

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До конца этого года в Уфе введут в эксплуатацию еще по два детсада в Демском и Октябрьском районах, а также один – в Советском.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: sobkor02.ru

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