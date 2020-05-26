В Башкирии завершили строительство инфекционной больницы для больных коронавирусом

Строительство инфекционной больницы в Уфимском районе завершилось 25 мая, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Новое медучреждение представляет собой одноэтажный комплекс из быстровозводимых модульных конструкций. Он включает в себя около 100 боксов круглосуточного пребывания, в том числе 62 одноместных и 18 реанимационных. В отдельном здании находится общежитие для сотрудников и др.
Центральное здание выполнено в форме полукруга. От него ответвляются лечебные отделения. Все поделено на зоны: чистую и для зараженных.