В Башкирии завершили строительство инфекционной больницы для больных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 26 май 2020 | 09:02

Строительство инфекционной больницы в Уфимском районе завершилось 25 мая, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.







Новое медучреждение представляет собой одноэтажный комплекс из быстровозводимых модульных конструкций. Он включает в себя около 100 боксов круглосуточного пребывания, в том числе 62 одноместных и 18 реанимационных. В отдельном здании находится общежитие для сотрудников и др.



Центральное здание выполнено в форме полукруга. От него ответвляются лечебные отделения. Все поделено на зоны: чистую и для зараженных.

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До 1 июня на здесь завершатся пуско-наладочные работы и начнется запуск медицинского оборудования.Первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров отметил, что инфекционная больница была построена в рекордные сроки – за 55 дней.