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В Башкирии еще больше семей смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
| 26 май 2020 | 13:56
В Башкирии изменят порядок выдачи ежемесячных выплат для граждан, у которых есть дети от 3 до 7 лет включительно.
Напомним, ее получают семьи, в которых прожиточный минимум на душу населения ниже, чем 9804 рубля, а сумма этой выплаты 4984 рубля. Нововведения обсудили в ходе правительственного совещания.
«По республиканскому законодательству на данную выплату не смогут претендовать дети неработающих родителей. Есть предложение исключить указанное ограничение. В течение недели мы эти поправки внесем, и с 1 июня уже гораздо большее число сможет претендовать», – предложила министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова.