Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии еще больше семей смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

В Башкирии еще больше семей смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

В Башкирии еще больше семей смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

| 26 май 2020 | 13:56

В Башкирии изменят порядок выдачи ежемесячных выплат для граждан, у которых есть дети от 3 до 7 лет включительно.



Напомним, ее получают семьи, в которых прожиточный минимум на душу населения ниже, чем 9804 рубля, а сумма этой выплаты 4984 рубля. Нововведения обсудили в ходе правительственного совещания.

«По республиканскому законодательству на данную выплату не смогут претендовать дети неработающих родителей. Есть предложение исключить указанное ограничение. В течение недели мы эти поправки внесем, и с 1 июня уже гораздо большее число сможет претендовать», – предложила министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова.
В России приняли закон об увеличении в два раза пособий на детей до полутора лет

Читайте также:

В России приняли закон об увеличении в два раза пособий на детей до полутора лет
Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров одобрил предложение.
«Готовьте поправки, будем их в процессе рассматривать. Сама идея правильная, потому что многие не попадут под эту меру, что несправедливо», – заявил Назаров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: