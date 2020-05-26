В Башкирии еще больше семей смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

| 26 май 2020 | 13:56

В Башкирии изменят порядок выдачи ежемесячных выплат для граждан, у которых есть дети от 3 до 7 лет включительно.







Напомним, ее получают семьи, в которых прожиточный минимум на душу населения ниже, чем 9804 рубля, а сумма этой выплаты 4984 рубля. Нововведения обсудили в ходе правительственного совещания.

«По республиканскому законодательству на данную выплату не смогут претендовать дети неработающих родителей. Есть предложение исключить указанное ограничение. В течение недели мы эти поправки внесем, и с 1 июня уже гораздо большее число сможет претендовать», – предложила министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова.

«Готовьте поправки, будем их в процессе рассматривать. Сама идея правильная, потому что многие не попадут под эту меру, что несправедливо», – заявил Назаров.



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Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров одобрил предложение.