Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе заработает бесплатное такси для взрослых и детей с инвалидностью

В Уфе заработает бесплатное такси для взрослых и детей с инвалидностью

В Уфе заработает бесплатное такси для взрослых и детей с инвалидностью

Уфа | 26 май 2020 | 15:40

В Уфе с 1 июля 2020 года начнет работать служба социального такси «Deafмобиль», как сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты РБ. Данный проект реализован организацией «Всероссийское общество глухих» и основан на гранте, выданном Главой республики.



В службе будут работать три водителя с инвалидностью по слуху и диспетчер, переводящий с русского языка на жестовый и наборот. Воспользоваться услугами такси смогут дети и взрослые, имеющие первую группу инвалидности.

Поездки рассчитаны на расстояния только в пределах города. У услуги есть свой лимит – не более пяти раз в месяц, также ограничено и количество ежедневных перемещений. Диспетчер будет принимать заявки с 09:00 по 18:00 в рабочие дни. А вот работа водителей – без перерывов и выходных, каждый день с 07:00 до 22:00.

В Башкирии еще больше семей смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Читайте также:

В Башкирии еще больше семей смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Появление такого проекта была ожидаемо для Уфы. В столице проживает свыше девяти тысяч детей и взрослых с первой группой инвалидности. Проект должен повысить доступность транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и помочь им с передвижением по городу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: