В Уфе заработает бесплатное такси для взрослых и детей с инвалидностью

Уфа | 26 май 2020 | 15:40

В Уфе с 1 июля 2020 года начнет работать служба социального такси «Deafмобиль», как сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты РБ. Данный проект реализован организацией «Всероссийское общество глухих» и основан на гранте, выданном Главой республики.







В службе будут работать три водителя с инвалидностью по слуху и диспетчер, переводящий с русского языка на жестовый и наборот. Воспользоваться услугами такси смогут дети и взрослые, имеющие первую группу инвалидности.



Поездки рассчитаны на расстояния только в пределах города. У услуги есть свой лимит – не более пяти раз в месяц, также ограничено и количество ежедневных перемещений. Диспетчер будет принимать заявки с 09:00 по 18:00 в рабочие дни. А вот работа водителей – без перерывов и выходных, каждый день с 07:00 до 22:00.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Появление такого проекта была ожидаемо для Уфы. В столице проживает свыше девяти тысяч детей и взрослых с первой группой инвалидности. Проект должен повысить доступность транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и помочь им с передвижением по городу.