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Прокурор Башкирии в 2019 году заработал меньше своих заместителей

Прокурор Башкирии в 2019 году заработал меньше своих заместителей

| 26 май 2020 | 19:09

Надзорное ведомство разместило декларации о доходах сотрудников за 2019 год. Согласно которым главный прокурор республики Башкортостан Владимир Ведерников по официальной информации за прошедший год заработал 2 877 000 рублей. К тому же весь год он работал в г. Москве.

Владимир Ведерников назначен прокурором Башкирии

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Заместители прокурора республики задекларировали, куда большие суммы. Так, доход Русана Зубаирова составил 3 298 000 рублей, а второго помощника — Виктора Логинова - 3 302 000 рублей.

Больше всех за 2019 год заработал прокурор г. Октябрьский Марсель Максютов. Его суммарный доход составил свыше 5 миллионов рублей.

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Источник: sterlegrad.ru

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