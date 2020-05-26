Прокурор Башкирии в 2019 году заработал меньше своих заместителей

| 26 май 2020 | 19:09

Надзорное ведомство разместило декларации о доходах сотрудников за 2019 год. Согласно которым главный прокурор республики Башкортостан Владимир Ведерников по официальной информации за прошедший год заработал 2 877 000 рублей. К тому же весь год он работал в г. Москве.





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