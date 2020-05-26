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Прокурор Башкирии в 2019 году заработал меньше своих заместителей
| 26 май 2020 | 19:09
Надзорное ведомство разместило декларации о доходах сотрудников за 2019 год. Согласно которым главный прокурор республики Башкортостан Владимир Ведерников по официальной информации за прошедший год заработал 2 877 000 рублей. К тому же весь год он работал в г. Москве.
Заместители прокурора республики задекларировали, куда большие суммы. Так, доход Русана Зубаирова составил 3 298 000 рублей, а второго помощника — Виктора Логинова - 3 302 000 рублей.
Больше всех за 2019 год заработал прокурор г. Октябрьский Марсель Максютов. Его суммарный доход составил свыше 5 миллионов рублей. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram