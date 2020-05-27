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Глава Кушнаренковского района предложил жителям Башкирии заработать до 100 тысяч рублей

Глава Кушнаренковского района предложил жителям Башкирии заработать до 100 тысяч рублей

Кушнаренковский район | 27 май 2020 | 19:23

Жители Башкирии смогут зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Такая возможность появилась в Кушнаренковском районе

Необычную работу предложил глава района Руслан Гизатуллин. В своих социальных сетях он отметил, что из-за коронавируса наблюдается всплеск безработицы, а его предложение может закрыть для кого-то денежный вопрос. 



Руслан Гизатуллин, глава Кушнаренковского района:

Сейчас практически каждому мы готовы предложить работу. Да, вы не ослышались. Если у вас есть участок земли от десяти соток, желание и возможность работать на своем участке, вы сможете смело зарабатывать около 100 тысяч рублей и более
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Суть проста: владелец земли сажает на своей земле саженцы - землянику, вишню и многое другое. После всхода весь урожай забирают агрокомпании, а землевладелец получает свои деньги. Кроме того, компании обязуются обеспечивать и агросопровождение всех посевов. 

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Источник: bash.news

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