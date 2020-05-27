Путин распорядился втрое увеличить пособие по безработице в России

| 27 май 2020 | 21:35

В России втрое увеличили пособие по безработице. Речь о минимальной планке – с 1,5 до 4,5 тысяч рублей. Такое решение сегодня принял Владимир Путин.







Глава государства провел совещание по ситуации на рынке труда. Участие в нем принял и глава Башкортостана Радий Хабиров. Сохранение рабочих мест и доходов семей должно быть на первом месте, отметил Президент. Так, отныне по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка получат и те родители, которые потеряли работу до 1 марта. А вот срок выплат пособий по безработице решено продлить.



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По итогам встречи Президент постановил поддержать индивидуальных предпринимателей, вынужденных свернуть свой бизнес, и назначить им пособие по безработице по максимальной планке, а именно 12 130 рублей. Срок же выплат, у кого он истек, а устроиться на работу не получилось, был продлен на 3 месяца.