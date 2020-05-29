Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » «Салаватстекло» запустила новую линию по производству зеркал

«Салаватстекло» запустила новую линию по производству зеркал

«Салаватстекло» запустила новую линию по производству зеркал

Салават | 29 май 2020 | 09:17

Компания «Салаватстекло» запустила новую линию по производству зеркал без под брендом Mirroline. Новые мощности рассчитаны на четыре миллиона квадратных метров полотна в год.



Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем размером 419 миллионов рублей. Общая стоимостью проекта составила 524 миллиона рублей.

Зеркала производят без использования свинца на основе собственного термополированного стекла (флоат-стекло). Продукцию будут покупать мебельные фабрики «Диал» из Пензы, «Славянская мебельная компания» из Нижнего Новгорода и фабрика межкомнатных дверей «Эллада» из Ульяновска. В составе мебели зеркала будут поступать в продажу в гипермаркетах «Икеа» и «Леруа Мерлен».

Мишустин подписал указ о создании в двух районах Башкирии экономической зоны "Алга"

Читайте также:

Мишустин подписал указ о создании в двух районах Башкирии экономической зоны "Алга"
При этом 30 процентов продукции будут поступать на зарубежные ранки – в Литву, Украину, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: