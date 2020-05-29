Салават | 29 май 2020 | 09:17

Компания «Салаватстекло» запустила новую линию по производству зеркал без под брендом Mirroline. Новые мощности рассчитаны на четыре миллиона квадратных метров полотна в год.







Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем размером 419 миллионов рублей. Общая стоимостью проекта составила 524 миллиона рублей.



Зеркала производят без использования свинца на основе собственного термополированного стекла (флоат-стекло). Продукцию будут покупать мебельные фабрики «Диал» из Пензы, «Славянская мебельная компания» из Нижнего Новгорода и фабрика межкомнатных дверей «Эллада» из Ульяновска. В составе мебели зеркала будут поступать в продажу в гипермаркетах «Икеа» и «Леруа Мерлен».



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При этом 30 процентов продукции будут поступать на зарубежные ранки – в Литву, Украину, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан.