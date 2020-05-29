Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Житель Ишимбайского района решил заняться фермерским разведением рыбы

Житель Ишимбайского района решил заняться фермерским разведением рыбы

Житель Ишимбайского района решил заняться фермерским разведением рыбы

Ишимбайский район | 29 май 2020 | 16:00

В Минсельхозе республики сообщили о начале конкурса на гранты "Агростартап".

В основном претенденты, а их почти 400, занимаются традиционными видами бизнеса - мясного и молочного животноводства. 



А уроженец Ишимбайского района Фанис Зубаиров принял решение заняться рыбоводством.

В селе Верхотор есть пруды и местное население помнит о функционировавшем именно здесь рыбхозе. Появилось желание воскресить это дело, однако далось это нелегко. Стало необходимым восстановить донные трубы, задвижки, мост. На данный момент предпринимателем арендовано на 49 лет 28 гектаров. 

«Салаватстекло» запустила новую линию по производству зеркал

Читайте также:

«Салаватстекло» запустила новую линию по производству зеркал
Фанис Наилович планирует разводить карпа и реализовывать его по минимальной цене. В будущем собирается запустить мальков толстолобика и белого амура.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mishred.rbsmi.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: