Житель Ишимбайского района решил заняться фермерским разведением рыбы

Ишимбайский район | 29 май 2020 | 16:00

В Минсельхозе республики сообщили о начале конкурса на гранты "Агростартап".



В основном претенденты, а их почти 400, занимаются традиционными видами бизнеса - мясного и молочного животноводства.





А уроженец Ишимбайского района Фанис Зубаиров принял решение заняться рыбоводством.



В селе Верхотор есть пруды и местное население помнит о функционировавшем именно здесь рыбхозе. Появилось желание воскресить это дело, однако далось это нелегко. Стало необходимым восстановить донные трубы, задвижки, мост. На данный момент предпринимателем арендовано на 49 лет 28 гектаров.



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Фанис Наилович планирует разводить карпа и реализовывать его по минимальной цене. В будущем собирается запустить мальков толстолобика и белого амура.