Стало известно, сколько семей получат выплаты на детей уже 1 июня

| 31 май 2020 | 00:21

10 миллионов семей получат единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет в размере 10 тысяч рублей уже 1 июня, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.







Как уточнили в ведомстве, в первый день предоставления выплат денежные средства получат семьи, подавшие заявление до 22 мая включительно. По данным ПФР, это будут родители 15 миллионов детей.



Если заявление на единовременную выплату было подано с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), то средства будут направлены до 2 июня. Это связано с тем, что заявление на выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, а сами средства перечисляются в течение трёх рабочих дней.



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Фото: newsbash.ru