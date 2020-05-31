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Стало известно, сколько семей получат выплаты на детей уже 1 июня
| 31 май 2020 | 00:21
10 миллионов семей получат единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет в размере 10 тысяч рублей уже 1 июня, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
Как уточнили в ведомстве, в первый день предоставления выплат денежные средства получат семьи, подавшие заявление до 22 мая включительно. По данным ПФР, это будут родители 15 миллионов детей.
Если заявление на единовременную выплату было подано с 23 мая (суббота) по 25 мая (понедельник), то средства будут направлены до 2 июня. Это связано с тем, что заявление на выплату рассматривается в течение пяти рабочих дней, а сами средства перечисляются в течение трёх рабочих дней.
В ПФР напомнили, что статус заявления можно проверить в электронном кабинете портала госуслуг. Если оно было подано лично в отделении ПФР, то с вопросами следует обращаться по телефону клиентской службы. При отказе в предоставлении выплаты заявитель получает соответствующее уведомление.
Ранее сообщалось, что на эти цели Минфин перечислил в Пенсионный фонд порядка 222 миллиардов рублей. Из них 197,2 миллиарда пойдет на обеспечение единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram