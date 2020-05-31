В Куюргазинском районе Башкирии завершается строительство нового бассейна

Куюргазинский район | 31 май 2020 | 09:22

Село Ермолаево Куюргазинского района Башкирии вскоре станет эпицентром всех любителей воды и здорового образа жизни. Именно здесь идет строительство нового бассейна. Спортивный объект закончен уже на 95%, а его сдачу планируют уже в этом году.







По словам главы района Юлая Ильясова, жители села давно ждали появление такого бассейна. Он также рассказал и о стоимости объекта. Так, на строительство было выделено более 100 млн рублей.



Юлай Ильясов, глава администрациии:



Для нашего района это совершенно новый и долгожданный объект. Мы в бюджет заложили финансирование на содержание и обслуживание, на зарплату обслуживающего персонала. С нетерпением ждем сдачи объекта!

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На сегодняшний день в здании бассейна выполнено 95% внутренних работ. В здании бассейна имеются вестибюль, гардероб, помещение охраны, раздевалки, помещение для инструкторов, лаборатория анализа воды, кабинет врача и дежурной медсестры, место отдыха, комната персонала, санитарно-бытовые и технические помещения. Подключены газ, вода, свет и связь. Смонтировано уличное освещение. Основная работа осталась по благоустройству территории: установка бордюров, укладка асфальта и брусчатки. Предполагается, что здесь будут заниматься дети со всех деревень района.