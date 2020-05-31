"Сколково" запустит в Уфе технопарк технологий "IQ-парк

Уфа | 31 май 2020 | 11:56

Пустующему зданию на Заки Валиди власти республики нашли применение. В нем разместят технопарки различных технологий "IQ-парк". Пресс-служба главы Башкирии сообщает, что совместный проект "Сколково" и Башкирии намечается запустить в мае будущего года.



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Фото: zen.yandex.ru

Уже известно, что работать в технопарке будут компании, которые специализируются на инновационных разработках в IT сфере, ТЭКа и других специализаций. Кроме того, в здании разместятся площадки для общения, отдыха, культурно-массовых мероприятий и конференций.