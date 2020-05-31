Мишустин утвердил правила выплат волонтерам во время пандемии коронавируса

| 31 май 2020 | 20:14

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил выплаты волонтерам, сотрудникам НКО и соцработникам за работу в период распространения коронавирусной инфекции.







Деньги будут начислять с 1 апреля по 30 июня. Их получат люди, взявшие на себя заботу о тех, кто во время коронавируса в силу разных причин остался без помощи и поддержки. Сегодня было подписано соответствующее постановление.

— Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь, — сообщается на сайте правительства.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот с видео

Предоставление выплат планируется реализовать через пенсионный фонд, подать заявление можно будет через сайт госуслуг до 1 октября 2020 года.