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В России запретили списывать долги с социальных выплат

В России запретили списывать долги с социальных выплат

| 01 июн 2020 | 09:44

Закон о запрете на списание долгов с различных социальных выплат вступает в силу с 1 июня 2020 года. Теперь судебные приставы не смогут списать долги с пособий, компенсаций или пенсий.



ТАСС сообщает, что в закон «Об исполнительном производстве» внесены поправки. Владимир Путин подписал их 21 февраля 2019 года. Теперь средства нельзя списывать со счетов с единовременными и компенсационными выплатами, денежным возмещением вреда здоровью, социальными пособиями и пенсиями. Данный документ также обязывает работодателей в расчетных документах указывать код для таких выплат, а банкам будет необходимо соблюдать требования закона.

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Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ ранее сообщал, что данный закон поможет защитить россиян. Запрет на списание долгов с социальных выплат был и ранее, но кредитные учреждения и судебные приставы видели только счет должника, не зная, какие деньги поступают на него.

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Источник: ura.news
Фото: https://newsbash.ru/

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