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В Госдуму внесли проект закона о выплате пособий домохозяйкам
| 01 июн 2020 | 10:17
Депутатами ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским внесен в Госдуму проект закона о ежемесячных выплатах домохозяйкам в размере МРОТ. Об этом рассказали в пресс-службе Ярослава Нилова, главы комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике.
РИА "Новости" цитирует выдержку из пояснительной записки:
«Законопроект предусматривает введение мер государственной поддержки в виде ежемесячных денежных пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи».
Документ подразумевает под домашним хозяйством приготовление еды, уборку дома, уход за инвалидами, престарелыми родителями и детьми и иная работа по дому. Право на соответствующее пособие будет дано только одному члену семьи и только в том случае, если размер среднего дохода на человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер выплат предлагается определить на уровне МРОТ. Если закон примут, то в силу он вступит с 1 января 2021 года.