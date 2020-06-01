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В Госдуму внесли проект закона о выплате пособий домохозяйкам

В Госдуму внесли проект закона о выплате пособий домохозяйкам

| 01 июн 2020 | 10:17

Депутатами ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским внесен в Госдуму проект закона о ежемесячных выплатах домохозяйкам в размере МРОТ. Об этом рассказали в пресс-службе Ярослава Нилова, главы комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике. 



РИА "Новости" цитирует выдержку из пояснительной записки:

«Законопроект предусматривает введение мер государственной поддержки в виде ежемесячных денежных пособий лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи». 
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Документ подразумевает под домашним хозяйством приготовление еды, уборку дома, уход за инвалидами, престарелыми родителями и детьми и иная работа по дому. Право на соответствующее пособие будет дано только одному члену семьи и только в том случае, если размер среднего дохода на человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер выплат предлагается определить на уровне МРОТ. Если закон примут, то в силу он вступит с 1 января 2021 года.

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Источник: ura.news
Фото: https://newsbash.ru/

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