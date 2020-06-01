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Стал известен средний размер пенсий в Башкирии в 2020 году

Стал известен средний размер пенсий в Башкирии в 2020 году

| 01 июн 2020 | 10:26

В Башстате назвали средний размер пенсий по состоянию на 1 апреля 2020 года. Ее размер по сравнению с предыдущим годом вырос с 13 648 до 14 500 рублей (+852 рубля), сообщает статистическое ведомство со ссылкой на данные пенсионного фонда.

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Средний размер ежемесячной пенсии по старости составляет 15 315 рублей (получателей более 1 млн человек), по инвалидности – 9 628 рублей (38,6 тысячи человек), по случаю потери кормильца – 10 229 рублей (51,7 тысячи человек). Сумма социальной пенсии в усредненном варианте сложилась в размере 10 тысяч рублей. Эту выплату получают 92,6 тысячи жителей.

Всего на территории Башкирии проживает 1,189 млн пенсионеров. За год их число увеличилось на 1,6 тысячи человек.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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