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В Буздякском районе прошедший накануне град повредил сельхозпосевы на сумму 20 млн рублей

В Буздякском районе прошедший накануне град повредил сельхозпосевы на сумму 20 млн рублей

Буздякский район | 01 июн 2020 | 12:24

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве региона председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал о последствиях разгула стихии в районах Башкирии 31 мая.



Сильным ветром повреждены кровли жилых домов, школ, детского оздоровительного лагеря, зданий сельхозпредприятий в Буздякском, Шаранском, Кушнаренковском, Чекмагушевском районах. Нарушено электроснабжение. Всего зарегистрировано повреждений на площади 3 850 кв. м.

Из-за сильного ветра и града пострадали также сельхозпосевы. Ущерб, по предварительным оценкам, только по Буздякскому району составил 20 млн рублей, отметил руководитель ведомства.

В Башкирии без электроснабжения остаются 4 населенных пункта

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От непогоды пострадали и личные хозяйства жителей, побиты посевы, повреждены теплицы.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: интернет

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