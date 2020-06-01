В Буздякском районе прошедший накануне град повредил сельхозпосевы на сумму 20 млн рублей

Буздякский район | 01 июн 2020 | 12:24

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве региона председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал о последствиях разгула стихии в районах Башкирии 31 мая.







Сильным ветром повреждены кровли жилых домов, школ, детского оздоровительного лагеря, зданий сельхозпредприятий в Буздякском, Шаранском, Кушнаренковском, Чекмагушевском районах. Нарушено электроснабжение. Всего зарегистрировано повреждений на площади 3 850 кв. м.



Из-за сильного ветра и града пострадали также сельхозпосевы. Ущерб, по предварительным оценкам, только по Буздякскому району составил 20 млн рублей, отметил руководитель ведомства.



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Фото: интернет

От непогоды пострадали и личные хозяйства жителей, побиты посевы, повреждены теплицы.