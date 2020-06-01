В Благовещенске открылся завод по производству спортивных и игровых площадок

Благовещенский район | 01 июн 2020 | 18:56

Радий Хабиров в социальных сетях сообщил, что завод открылся в Благовещенске.



По его словам, в городе открыто производство игровых площадок, малых архитектурных форм и детских площадок. Речь идет о новом заводе "PROспект".







– Не побоюсь даже такого сравнения - для меня как будто ребёнок ещё один родился, когда вижу появление нового предприятия, которого не было бы без наших усилий, – прокомментировал глава региона.



По словам руководителя региона, с момента подписания договора прошло 2,5 месяца, а на месте работают более 80 человек, планируется, что в первой очереди будут работать еще 70 человек, во второй очередь наберут еще 100 человек.

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Хабиров уверен, что продукция предприятия точно востребована, поэтому выделяемые республикой деньги, как он выразился, будут работать дважды.