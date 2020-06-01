Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Благовещенске открылся завод по производству спортивных и игровых площадок

В Благовещенске открылся завод по производству спортивных и игровых площадок

В Благовещенске открылся завод по производству спортивных и игровых площадок

Благовещенский район | 01 июн 2020 | 18:56

Радий Хабиров в социальных сетях сообщил, что завод открылся в Благовещенске.

По его словам, в городе открыто производство игровых площадок, малых архитектурных форм и детских площадок. Речь идет о новом заводе "PROспект".



– Не побоюсь даже такого сравнения - для меня как будто ребёнок ещё один родился, когда вижу появление нового предприятия, которого не было бы без наших усилий, – прокомментировал глава региона.

По словам руководителя региона, с момента подписания договора прошло 2,5 месяца, а на месте работают более 80 человек, планируется, что в первой очереди будут работать еще 70 человек, во второй очередь наберут еще 100 человек.

"Сколково" запустит в Уфе технопарк технологий "IQ-парк

Читайте также:

"Сколково" запустит в Уфе технопарк технологий "IQ-парк
Хабиров уверен, что продукция предприятия точно востребована, поэтому выделяемые республикой деньги, как он выразился, будут работать дважды.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: