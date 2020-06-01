Российские семьи получили первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

| 01 июн 2020 | 21:56

В России выплаты на детей от 3 до 16 лет уже получили более 10 миллионов семей, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ПФР.







Выплаты получили те семьи, которые подали заявление на данное пособие до 22 мая. В Пенсионном фонде объяснили, что документы проверяются в течение 5 дней, а перечисляют денежные средства в течение 3 дней. Из этого следует, что если заявление подано с 23 по 25 мая, то деньги будут начислены 2 июня.



В настоящее время на выплаты на детей от 3 до 16 лет перечислено 146 миллиардов рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Кроме того, стало известно, что заявки подали более 12,5 миллионов россиян.Данные выплаты назначены семьям согласно указу президента РФ Владимира Путина в рамках помощи гражданам в период пандемии новой коронавирусной инфекции. На всех детей в данной возрастной категории однократно выплатят по 10 тысяч рублей.