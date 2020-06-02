В Башкирии семьи с детьми от 3 до 16 лет получили более 4 миллиардов рублей

| 02 июн 2020 | 09:48

В республике единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет уже перечислены родителям. Вчера, 1 июня, более 290 тысяч семей получили данную выплату. Об этом сообщил ПФР по Башкирии.







Больше всего заявлений было оформлено через портал Госуслуги.



Пенсионный фонд республики рассказал, что перечислил родителям более 445 тысяч детей свыше 4 млрд 450 млн рублей. Данная выплата в объеме 10 тысяч рублей полагается каждому ребенку, который родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Доставку единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет обеспечивается более 180 кредитными учреждениями.

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Фото: newsbash.ru

Напоминаем, что заявления на данную выплату подаются до 1 октября 2020 года. Заявка рассматривается в течение 5 рабочих дней, средства перечисляются в течение 3 рабочих дней. Данные сроки действуют на все заявления, в том числе и на заявления, которые поданы в выходные дни. В случае отказа родитель получает уведомление в течение 1 рабочего дня после рассмотрения заявления. Средства перечисляются только на счет родителя, который обратился от своего имени.