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В Нуримановском районе завершилось строительство новой школы

В Нуримановском районе завершилось строительство новой школы

Нуримановский район | 02 июн 2020 | 14:23

В сетях Глава Башкирии Радий Хабиров продолжает информировать жителей о ходе строительства социальных объектов. В этот раз руководитель региона рассказал о том, что уже 1 сентября распахнет свои двери школа в деревне Первомайск, находящейся в 60 километрах от райцентра.



Учреждение рассчитано на 60 мест, кроме того, там будет детский сад на 20 мест. Деревня находится в Нуримановском районе Башкирии. Как отметил Радий Хабиров, в советское время туда можно было добраться исключительно на паровозе. Открытие нового учреждения позволит и сократить очереди, и повысить доступность образования.

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— Первомайск развивается, здесь заасфальтировали центральную улицу, обустроили уличное освещение и водоснабжение. К 1 сентября сдадим современную школу, и деревня, расположенная в красивейших местах, станет ещё привлекательнее для жизни, — написал Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
Фото: социальные сети

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