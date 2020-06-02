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В России с 1 июня расширили программу льготного автокредитования
| 02 июн 2020 | 15:00
Минпромторг сообщил, что власти расширят программы льготного кредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", максимальная стоимость автомобиля увеличена до 1,5 миллионов рублей.
Правительство РФ 21 мая утвердило распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей Минпромторгу, из них 7 миллиардов рублей на льготное автокредитование.
Программой смогут воспользоваться семьи, где есть один или более несовершеннолетних детей, работники медицинских государственных организаций, граждане, которые продали свой автомобиль, выпуск которого более 6 лет, дилеру в счет оплаты части первоначального взноса и на электромобили.