В России с 1 июня расширили программу льготного автокредитования

| 02 июн 2020 | 15:00

Минпромторг сообщил, что власти расширят программы льготного кредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", максимальная стоимость автомобиля увеличена до 1,5 миллионов рублей.







Правительство РФ 21 мая утвердило распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей Минпромторгу, из них 7 миллиардов рублей на льготное автокредитование.



Программой смогут воспользоваться семьи, где есть один или более несовершеннолетних детей, работники медицинских государственных организаций, граждане, которые продали свой автомобиль, выпуск которого более 6 лет, дилеру в счет оплаты части первоначального взноса и на электромобили.

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Данные нововведения действуют с 1 июня 2020 годаС 2018 года льготное автокредитование представлено программами "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль".