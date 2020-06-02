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Стало известно, во сколько обходится бюджету Башкирии 2-недельное пребывание одного человека в обсерваторе

Стало известно, во сколько обходится бюджету Башкирии 2-недельное пребывание одного человека в обсерваторе

Коронавирус в Башкирии | 02 июн 2020 | 15:12

Сегодня, 2 июня, состоялось заседание президиума правительства РБ. В рамках встречи был утвержден порядок создания и функционирования обсерваторов, где изолируются граждане, контактирующие с COVID-положительными лицами.



Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что на данный момент в республике развернуто 50 изоляторов, которые существуют на базах медорганизаций. Они способны принять 1829 жителей. Проживание граждан в обсерваторах оплачивается из бюджета республики. 14-дневное содержание одного постояльца изолятора обходится в 11,2 тысяч рублей. Как отметил вице-премьер правительства Андрей Назаров, обсерваторы – это одна из действенных мер недопущения распространения коронавируса.

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— Угроза распространения коронавируса по-прежнему находится на очень высоком уровне. Поэтому к вопросу предотвращения заражения инфекцией надо очень серьезно относиться. Любое неосторожное действие чревато новыми вспышками. Мы должны контролировать ситуацию и предупреждать возможные риски, — добавил Андрей Назаров.
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Источник: proural.info
Фото: интернет

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