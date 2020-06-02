В России удвоят выплаты семьям с детьми

| 02 июн 2020 | 16:51

Минимальные выплаты на ребенка составят 6752 рубля. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации во вторник, 2 июня. Финансовая помощь адресована родителям первенца, выплаты будут приходить ежемесячно до достижения ребенком полутора лет.







С предложением повысить детские пособия ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Выплаты на детей получат безработные родители и студенты. Для семей, где родители лишились работы из-за коронавируса во время декретного отпуска, минимальное пособие вырастет с 6 тыс. руб. до 13 тыс. 504 рублей.



Сенаторы также поддержали поправки в законодательство, согласно которым предприятия малого и среднего бизнеса могут без штрафных санкций расторгать договор аренды в этом году. Норма распространяется на предприятия из списка отраслей, признанных наиболее пострадавшими от мер борьбы с коронавирусом.









Отмечается, что участники договора должны сначала попытаться договориться об изменении условий аренды, например, о снижении платы. Если достичь компромисса не удалось, арендатор вправе до 1 октября 2020 г. просто отказаться от используемой недвижимости. При этом авансовый платеж или залог возврату не подлежит.Самозанятым в 2020 г. перечислят по 12130 руб. в качестве матпомощи на уплату налога на профессиональный доход, передает РИА "Новости".

Туроператоры, отели и транспортные компании получили официальное право в случае режима ЧС или повышенной готовности не возвращать клиентам деньги за билеты или туры, а выдавать сертификаты на соответствующую сумму, которые можно будет реализовать позже.





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Фото: newsbash.ru