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В Башкирии отремонтируют Стерлитамакский колледж культуры

В Башкирии отремонтируют Стерлитамакский колледж культуры

Стерлитамакский район | 02 июн 2020 | 20:42

Ремонт этого учебного заведения стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Культура», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.



— В последнее время студенты этого колледжа были вынуждены заниматься в собственном общежитии, в стесненных условиях, поскольку прежний учебный корпус по ул. К. Маркса признали аварийным, — пояснила пресс-секретарь ведомства Олеся Мельникова. — Поэтому местному колледжу культуры и искусства передали здание по проспекту Ленина, 18 ранее принадлежавшее технологическому колледжу, который несколько лет назад был расформирован».

С учетом того, что изначально здание было ориентировано на технические специальности, предусмотрена масштабная реконструкция. В ближайшем будущем в нем будут обучаться хореографы, режиссеры, актеры, вокалисты. Верхние два этажа переоборудуют в жилые помещения для студентов и иногородних преподавателей. На первых трех этажах оборудуют классы для занятий. После завершения капремонта у студентов появятся большой и малый хореографический классы, звукозаписывающая студия, спортзал и актовый зал.

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На сегодняшний день в здании идет монтаж вентиляции и электрообеспечения, почти везде установлены новые окна. Одновременно с этим ведется подготовка к монтажу оборудования индивидуально-теплового пункта, к заливке полов.

Ремонт здания предусматривает полную замену входной группы, ремонт фасада, утепление чердачного помещения.

Завершить капремонт здания Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства планируется в конце ноября 2020 года.

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Источник: proural.info
Фото: бртк.рф

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