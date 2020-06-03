Министр труда Ленара Иванова призвала не расстраиваться из-за роста безработицы в Башкирии

| 03 июн 2020 | 12:02

Число зарегистрированных безработных в регионе выросло в 3,6 раз с начала пандемии коронавируса. Сейчас общее количество оставшихся без дохода граждан составило 76 тысяч человек. Об этом сообщила министр труда, семьи с соцподдержки населения Башкирии Ленара Иванова сегодня, 3 июня, на брифинге в правительстве.







По словам чиновника, расстраиваться из-за этого не стоит, ибо нужно видеть во всем плюсы. Среди тех, кто получает минимальные выплаты — это длительно-безработные граждане. Оказалось, что максимальную поддержку в условиях коронавируса государство окажет индивидуальным предпринимателям.

— Предполагаем, что безработных будет еще больше. 27 мая Путин объявил о продлении пособий еще на три месяца. Нужно воспринимать эту ситуацию не как рост безработицы, а возможность воспользоваться выплатами. Позитив в этом огромный, хоть и работоспособность у людей снизилась, — заявила Иванова.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

14 мая в Башкирии было зафиксировано рекордное число безработных граждан. Сама министр рассказывала, что каждый день с заявлениями обращаются по 2 тысячи человек.