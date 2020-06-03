В Башкирии еще больше безработных с несовершеннолетними детьми смогут получить ежемесячные выплаты

| 03 июн 2020 | 12:16

Выплату на несовершеннолетних детей в размере трех тысяч рублей смогут получить еще больше жителей Башкирии. Об этом на брифинге, посвященном мерам социальной поддержки безработных, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.







Напомним, пока на получение выплаты в размере трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка могут претендовать граждане, которые потеряли работу из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 — после 1 марта 2020 года. Эту выплату в своем обращении к гражданам России анонсировал президент РФ Владимир Путин. Позже, 27 мая, глава государства предложил расширить число получателей этой выплаты — назначить ее и тем, кто был уволен до 1 марта 2020 года.

— Со дня на день мы ждем постановление правительства Российской Федерации, — сказала Ленара Иванова. — 29 мая проект постановления был внесен в правительство, мы его ждем. Как только решение будет принято, у нас на несовершеннолетних детей по три тысячи смогут получать уже все безработные, независимо от даты увольнения.



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Фото: newsbash.ru

Выплата производится за три месяца — апрель, май и июнь на каждого несовершеннолетнего ребенка.