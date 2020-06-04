Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии рассказали о размерах штрафов за купание в необорудованных местах

В Башкирии рассказали о размерах штрафов за купание в необорудованных местах

В Башкирии рассказали о размерах штрафов за купание в необорудованных местах

| 04 июн 2020 | 10:21

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Башкирии по ЧС рассказал о штрафах за купание в необорудованных местах.

Он сообщил, что за купание в местах, где установлены запрещающие и предупреждающие знаки, предусмотрены штрафы в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

В Стерлитамаке в водоеме утонул 14-летний подросток

Читайте также:

В Стерлитамаке в водоеме утонул 14-летний подросток
Размер штрафа увеличивается до 5 тысяч рублей, если гражданин купается в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и при купании на оборудованном пляже.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: https://newsbash.ru/

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: