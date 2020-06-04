В Башкирии рассказали о размерах штрафов за купание в необорудованных местах

| 04 июн 2020 | 10:21

Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Башкирии по ЧС рассказал о штрафах за купание в необорудованных местах.



Он сообщил, что за купание в местах, где установлены запрещающие и предупреждающие знаки, предусмотрены штрафы в размере от 3 до 4 тысяч рублей.





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Размер штрафа увеличивается до 5 тысяч рублей, если гражданин купается в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и при купании на оборудованном пляже.