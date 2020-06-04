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В России планируют повысить вдвое пособия на детей

В России планируют повысить вдвое пособия на детей

| 04 июн 2020 | 21:44

В России правительство намерено рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из резервного фонда на выплаты за первого ребенка.



Об этом сообщает информационное агентство REGNUM со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, сейчас важно оказать поддержку людям, у которых снизились доходы из-за пандемии коронавируса. 

«Среди них граждане, у которых родился первый ребёнок, в том числе неработающие мамы, а также те люди, которые оказались временно нетрудоспособны, и те, кто уволены из-за ликвидации организаций, где они работали», — заявил глава правительства.
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В правительстве отметили, что дополнительно для двукратного повышения выплат планируют выделить 8 млрд рублей. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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