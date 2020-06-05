ФНС разъяснила порядок получения льгот для самозанятых

| 05 июн 2020 | 09:34

В Башкирии самозанятым начислили вычет в размере 10 тысяч рублей, кроме того, будет предоставлен налоговый капитал — 12130 рублей, сообщает пресс-служба налоговой службы.







Самозанятым гражданам вычет уже начислен в приложении «Мой налог» и будет применяться автоматически, уменьшая в полном объеме сумму начисленного налога до полного его использования в 2020 году.



Кроме того, гражданам республики, осуществлявшим в 2019 году деятельность в качестве самозанятых на территории регионов действия НПД, полагается субсидия в размере уплаченного ими НПД за 2019 год, которая в беззаявительном порядке перечисляется ФНС России на банковские карты.



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Фото: newsbash.ru

С 1 января 2020 года в Башкортостане введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По состоянию на 1 июня 2020 года в республике зарегистрировано 15834 плательщика этого налога.