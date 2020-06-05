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Фонд социального страхования Башкирии с 1 июля будет осуществлять социальные выплаты напрямую

Фонд социального страхования Башкирии с 1 июля будет осуществлять социальные выплаты напрямую

| 05 июн 2020 | 10:00

Фонд социального страхования (ФСС) продолжает расширять проект «Прямые выплаты», который делает получение положенных работникам пособий быстрее и проще. В 2020 году участниками проекта стали десять регионов. А с июля к ним присоединятся еще восемь.



«Прямые выплаты» — механизм, позволяющий получать пособия, минуя работодателя. Они начисляются и выплачиваются ФСС, сообщают «Новые известия». Новый подход очень выгоден как получателям, так и работодателям. Ведь организациям больше не нужно будет выводить из оборота средства. А для работников сократится срок получения пособий. Кроме этого, полная автоматизация процесса полностью исключает ошибки.

Новый проект предусматривает начисление и выплату пособий по временной нетрудоспособности, в том числе при профессиональных заболеваниях и несчастных случаях. Таким же образом будет выплачиваться компенсация сверх ежегодного оплачиваемого отпуска за период лечения. «Прямые выплаты» также позволят работницам быстрее получить выплаты по беременности и рождению ребенка. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка и пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности.

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К «Прямым выплатам» подключились уже 69 субъектов России. А с 1 июля к проекту добавятся Волгоградская, Тюменская, Ленинградская и Ярославская области, Ставрополье и Краснодарский край, а также Башкортостан и Дагестан. С 2021 года механизм будет использоваться на всей территории страны.

Пока что в регионах проводится подготовительная работа. Бухгалтеры и кадровики учатся правильно заполнять сведения для начисления пособий по новым правилам.

Механизм, который предусмотрен проектом, очень прост. Сотрудник представляет документы на получение пособия и заявление своему работодателю. Последний передает их в ФСС в течение пяти дней. Затем фонд перечислит сотруднику всю сумму пособия. Максимальный срок для этой операции — десять дней.


Многие работодатели отмечают, что от устаревшей системы начислений и выплат давно пора было отказаться.

В личном кабинете на сайте ФСС сотрудник и работодатель смогут увидеть изменения по каждому пособию. Войти в личный кабинет можно по логину и паролю от портала «Госуслуги».


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Источник: mkset.ru
Фото: newsbash.ru

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