Фонд социального страхования Башкирии с 1 июля будет осуществлять социальные выплаты напрямую
| 05 июн 2020 | 10:00
Фонд социального страхования (ФСС) продолжает расширять проект «Прямые выплаты», который делает получение положенных работникам пособий быстрее и проще. В 2020 году участниками проекта стали десять регионов. А с июля к ним присоединятся еще восемь.
«Прямые выплаты» — механизм, позволяющий получать пособия, минуя работодателя. Они начисляются и выплачиваются ФСС, сообщают «Новые известия». Новый подход очень выгоден как получателям, так и работодателям. Ведь организациям больше не нужно будет выводить из оборота средства. А для работников сократится срок получения пособий. Кроме этого, полная автоматизация процесса полностью исключает ошибки.
Новый проект предусматривает начисление и выплату пособий по временной нетрудоспособности, в том числе при профессиональных заболеваниях и несчастных случаях. Таким же образом будет выплачиваться компенсация сверх ежегодного оплачиваемого отпуска за период лечения. «Прямые выплаты» также позволят работницам быстрее получить выплаты по беременности и рождению ребенка. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка и пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности.
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Пока что в регионах проводится подготовительная работа. Бухгалтеры и кадровики учатся правильно заполнять сведения для начисления пособий по новым правилам.
Механизм, который предусмотрен проектом, очень прост. Сотрудник представляет документы на получение пособия и заявление своему работодателю. Последний передает их в ФСС в течение пяти дней. Затем фонд перечислит сотруднику всю сумму пособия. Максимальный срок для этой операции — десять дней.
Многие работодатели отмечают, что от устаревшей системы начислений и выплат давно пора было отказаться.
В личном кабинете на сайте ФСС сотрудник и работодатель смогут увидеть изменения по каждому пособию. Войти в личный кабинет можно по логину и паролю от портала «Госуслуги».