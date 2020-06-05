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Фермеры из Туймазов обратились за помощью к Радию Хабирову

Фермеры из Туймазов обратились за помощью к Радию Хабирову

Туймазинский район | 05 июн 2020 | 10:20

Предприятие «Куш-БулЯк» занимается выращиванием овощей и молочным скотоводством в течение 30 лет. Глава региона посетил агропромышленный комплекс во время своей рабочей поездки в Туймазы.



На данный момент площадь теплиц составляет 14,5 гектаров, но часть из них планируется перестроить под промышленные. Поэтому АПК необходимо больше энергомощности, чтобы эффективно использовать лампы для созревания овощей. О помощи с электричеством попросили Радия Хабирова туймазинские фермеры.

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Дополнительные мощности помогли бы улучшить урожайность. Фермеры предполагают, что могли бы собирать до 30-40 килограммов помидоров и огурцов с квадратного метра. Глава Башкирии дал слово обсудить вопрос с представителями республиканской электросетевой компании.

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Источник: proural.info
Фото: newsbash.ru

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