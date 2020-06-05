В Илишевском районе Башкирии строится новый сельский клуб на 300 мест

Илишевский район | 05 июн 2020 | 15:04

В селе Ябалаково Илишевского районе идет строительство нового сельского клуба. Фотографии со стройплощадки опубликовал у себя в соцсетях глава Башкирии.







Радий Хабиров отметил, что старое аварийное здание снесли еще в 2017 году, а новый объект планируется сдать в ноябре этого года. Строители уложили фундамент и приступили к возведению стен. После запуска здесь будут работать также музыкальная школа и библиотека.

- До 2024 года по всей республике планируем построить 27 новых сельских домов культуры и отремонтировать 52. Современный очаг культуры должен быть в каждом крупном селе, несмотря на все сложности, - написал он.

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Фото: Facebook главы РБ Радия Хабирова