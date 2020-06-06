Когда спрос на российский газ упал за рубежом: «Газпрому» поручено бесплатно газифицировать россиян

| 06 июн 2020 | 10:54

Президент России Владимир Путин дал указания поэтапно реализовать программу газификации к 2024 и 2030 году. Перечень поручений по результатам проверки расширения газоснабжения и газификации регионов размещён на сайте Кремля.







В тексте указов отмечается, что источники финансирования работ по подключению к газораспределительным сетям индивидуальных домохозяйств следует формировать без привлечения средств самих граждан. Поручения направлены в адрес правительства и «Газпрома», иными словами, компания будет обязана подключать россиян бесплатно. Комплексный договор на поставку газа, подключение и техническое обслуживание необходимого оборудования предполагается заключать с использованием структур «единого окна» и многофункциональных центров.



Однако для этого вначале потребуется разработать и утвердить обязательные стандарты к перечню, методам и срокам исполнения технологических работ по подаче газа, минимальному комплекту и обслуживанию оборудования. Особо поручено пересмотреть прогнозы по топливно-энергетическим балансам, чтобы учесть в них расходы на газификацию регионов, а также использование альтернативных источников энергии.









В поручениях присутствует пункт о цифровизации газификации. В нём говорится о переводе в электронный формат взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней, аварийно-спасательных и диспетчерских службы и потребителей. С помощью данных мер предполагается осуществлять контроль внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.Полностью ознакомится с текстом указа можно, перейдя по ссылке, он опубликован на сайте Кремля.

P.S. Когда спрос на российский газ за рубежом упал до критической отметки, в Кремле начали искать новые рынки сбыта, наконец, вспомнив о своих негазифицированных согражданах. Ну и, конечно, не забыли о цифровизации, однако бремя приобретения, установки и проверок инновационных чудо-GSM счётчиков ляжет уже на население.





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