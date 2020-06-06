В Курултае Башкирии будет отремонтировано два зала за 21 миллион рублей

Уфа | 06 июн 2020 | 17:11

На капремонт двух залов здания Курултая Башкирии, расположенного по улице Заки Валиди, дом 46, потратят 20,8 млн рублей. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте госзакупок.







ГКУ РБ Хозяйственное управление объявило электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ по объекту.



Минимальная цена госконтракта определена и обоснована заказчиком проектно-сметным методом — положительное заключение проверки достоверности прилагается. На оплату пойдут средства республики в рамках лимитов бюджетных обязательств.



Планируется выполнить капитальный ремонт двух залов: № 317 и 601, будут произведены отделочные и общестроительные работы, которые нужно будет завершить до 8 сентября 2021 года









По окончании срока приема заявок был подан всего один пакет документов, который признали соответствующим требованиям, а сам электронный аукцион — несостоявшимся. Участник, с которым планируется заключить контракт, — ООО «Кристалл» — цену не снижал.По данным ресурса «Контур.Фокус», это предприятие зарегистрировано в Уфе. По результатам 2018 года его чистая прибыль составила 1,9 млн рублей при выручке в 169 млн рублей (рост на 51%). Балансовая стоимость имущества на начало прошлого года составляла 152,9 млн рублей (+78%). Уставный капитал — 10 тыс. рублей. По данным сайта, ключевое направление деятельности компании — электромонтажные работы. Она является участником госзакупок на общую сумму в 2 млрд рублей, контракты были заключены на 265,2 млн рублей, в том числе на текущий ремонт помещений Администрации Уфы в конце 2018 года.

В феврале прошлого года был объявлен аукцион по разработке проектно-сметной документации по капремонту залов здания Курултая (ул. Заки Валиди, дом 46) с начальной ценой в 976,4 тыс. рублей, его выиграло ООО «Фирма России», снизившее цену до 629,8 тыс. рублей. Контракт был заключен в марте 2019 года.





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Фото: gtrk.tv