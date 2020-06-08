В Башкирии на газификацию жилых домов направят 8 млрд рублей

| 08 июн 2020 | 15:54

Сегодня, 8 июня, Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о распределении газа в республике. В 2020 году, по словам Главы региона, будет введено 155 километров распределительных сетей. Это позволит провести газ в 8884 дома.







Кроме того, в ближайшие годы на расширение выдачи природного топлива будет направлено 8 миллиардов рублей и построена тысяча километров сетей. Напомним, что с 2019 года отдельная категория людей, получающая льготы, получает еще и сертификаты номиналом 60-100 тысяч рублей.

— Это позволяет подключаться к газоснабжению практически бесплатно. Мы выдали уже 2033 сертификата. В целом в Башкортостане газифицировано 82,74% от потребностей, и мы будем последовательно приближать этот показатель к 100%, — отметил Радий Хабиров.

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